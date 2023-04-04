مدني الرياض يخمد حريقًا في محل لبيع الإطارات

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، من إخماد حريقٍ في محل لبيع الإطارات بحي لبن.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، لقطات تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.
وأوضحت المديرية، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.