مدني القصيم ينتشل 3 أطفال غرقوا في سيول وادي أبو رمث السعودية تطلق قمرًا اصطناعيًا متطورًا لدعم الأبحاث المتقدمة الدعم السريع ينشر صورًا لسيطرته على القصر الجمهوري شركة المنجم تربح 82 مليون ريال في الربع الأول أمير الشرقية يدشن مشروع النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام الأمر بالمعروف تبدأ تنفيذ خططها الميدانية والتوعوية لإجازة العيد إيطالي يُدير لقاء تشيلسي وريال مدريد ضبط 3 مواطنين لارتكابهم حوادث سلب ونشل تحت تهديد السلاح جراند واجونير 2023 الجديدة تصل السعودية سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى
أعلن مدني القصيم، اليوم الأحد، انتشال 3 أطفال غرقوا في وادي أبو رمث بعد عبور مركبة ذويهم السيل.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني على حسابها بموقع “تويتر”، صورًا ترصد مباشرة رجالها الحادثة، داعية الله لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان.
وتشهد منطقة القصيم منذ الساعات الماضية، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ما أدى إلى جريان السيول والأودية.