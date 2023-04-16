مدني القصيم ينتشل 3 أطفال غرقوا في سيول وادي أبو رمث

أعلن مدني القصيم، اليوم الأحد، انتشال 3 أطفال غرقوا في وادي أبو رمث بعد عبور مركبة ذويهم السيل.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني على حسابها بموقع “تويتر”، صورًا ترصد مباشرة رجالها الحادثة، داعية الله لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان.

وتشهد منطقة القصيم منذ الساعات الماضية، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ما أدى إلى جريان السيول والأودية.