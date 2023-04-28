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أعلن الدفاع المدني في جازان، اليوم الجمعة، انتشال شخص غرق في مجرى سيل بوادي جازان.
وذكر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: مدني جازان ينتشل شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي جازان، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.
ونشر الدفاع المدني صورًا من عملية الانتشال.