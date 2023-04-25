مدني حائل يباشر حادث تطاير أجزاء من أجهزة مغسلة ملابس بريكس تتلقى طلبات انضمام من 19 دولة بينهم السعودية تعليم الباحة: بداية الحصة الأولى 7:00 صباحًا من الغد إغلاق عقبة شعار 4 أشهر لأعمال الصيانة سفير اليابان يشكر المملكة على إجلاء رعايا بلاده من السودان ارتفاع عجز الميزانية في بريطانيا بسبب أسعار الطاقة الدفاع المدني: لا تجازفوا باجتياز الأودية أثناء جريانها أمطار وأتربة مثارة على نجران حتى الـ10 مساءً وول ستريت: ما يحدث في السودان خطأ استراتيجية أمريكا الضعيفة أمطار متوسطة على الشرقية
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، تمكن رجالها بمنطقة حائل من مباشرة حادث تطاير أجزاء من أجهزة مغسلة ملابس بحي أجا.
ونشر الدفاع المدني على حسابه بموقع “تويتر”، صورة من الموقع، مؤكدًا عدم إصابة أي شخص في هذا الحادث.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.