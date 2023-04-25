مدني حائل يباشر حادث تطاير أجزاء من أجهزة مغسلة ملابس

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، تمكن رجالها بمنطقة حائل من مباشرة حادث تطاير أجزاء من أجهزة مغسلة ملابس بحي أجا.

عدم وجود إصابات

ونشر الدفاع المدني على حسابه بموقع “تويتر”، صورة من الموقع، مؤكدًا عدم إصابة أي شخص في هذا الحادث.

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.