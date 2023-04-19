مدني حائل ينقذ شخصين احتجزا في سيل داخل مركبة

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من إنقاذ شخصين احتجزا في سيل داخل مركبة في حائل.

وقالت فرق الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “أنقذ مدني حائل شخصين احتجزا في سيل داخل مركبة، وهما بصحة جيدة ولله الحمد”

وفي وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني خلال هذا الأسبوع من إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركباتهم.