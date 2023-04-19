مدني حائل ينقذ شخصين احتجزا في سيل داخل مركبة

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تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من إنقاذ شخصين احتجزا في سيل داخل مركبة في حائل.
وقالت فرق الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “أنقذ مدني حائل شخصين احتجزا في سيل داخل مركبة، وهما بصحة جيدة ولله الحمد”
وفي وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني خلال هذا الأسبوع من إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركباتهم.