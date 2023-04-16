مدني حائل ينقذ 3 عائلات علقت في تجمع للمياه

تمكنت فرق الدفاع المدني في منطقة حائل، اليوم السبت، من إنقاذ 3 عائلات علقت في تجمع للمياه أمام منازلها بسبب هطول الأمطار.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني على حسابها بموقع “تويتر” أن مدني حائل أنقذ 3 عائلات علقت في تجمع للمياه أمام منازلها بحي الزهرة بعد هطول الأمطار.