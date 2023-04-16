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بعد هطول الأمطار أمام منازلها

مدني حائل ينقذ 3 عائلات علقت في تجمع للمياه

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
مدني حائل ينقذ 3 عائلات علقت في تجمع للمياه
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في منطقة حائل، اليوم السبت، من إنقاذ 3 عائلات علقت في تجمع للمياه أمام منازلها بسبب هطول الأمطار.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني على حسابها بموقع “تويتر” أن مدني حائل أنقذ 3 عائلات علقت في تجمع للمياه أمام منازلها بحي الزهرة بعد هطول الأمطار.

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