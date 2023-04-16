مدني عفيف يباشر بلاغات احتجاز مركبات بعد هطول الأمطار

أعلن مدني عفيف، اليوم الأحد، عن مباشرته بلاغات احتجاز مركبات بعد هطول الأمطار، حيث تشهد منطقة الرياض هطول للأمطار المتوسطة إلى الغزيرة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني على حسابها بموقع “تويتر”، صورًا من عمليات المباشرة، مؤكدة أنه لا يوجد إصابات جراء احتجاز المركبات.

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق ومباشرة عمليات إنقاذ المواطنين من تجمعات المياه، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

أمطار الرياض

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أصدرت السبت، تحذيرًا لأهالي منطقة الرياض من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، حتى الساعة الـ10 صباح اليوم الأحد، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها أتربة مثارة على الرياض تشمل (الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، رماح، ضرما، مرات).

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.