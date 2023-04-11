مدير تعليم عسير يزور مخيم جمعية البر بأبها لاستقبال زكاة الفطر

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ضمن مبادرة أجاويد التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير زار مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد بن خضران العُمري وعدد من مسؤولي التعليم في المنطقة ومجموعة من الطلاب مقر مشروع زكاة الفطر 1444هـ المنفذ من جمعية البر بأبها حيث كان في استقباله فضيلة الأمين العام الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس الذي أطلع سعادته على آلية العمل بهذا المشروع والذي يتم من خلاله جمع قيمة زكاة الفطر ليتم توزيعها على المستحقين في وقتها الشرعي .
من جهته أشاد “العُمري” بهذا المشروع المجتمعي لخدمة المواطن والمقيم والآلية الرائعة لتنفيذه بكل يُسر وسهولة كما أشاد سعادته بما تقدمه “بر أبها” من برامج ومشاريع تُعزز العمل الاجتماعي والتنموي في المنطقة .
وفي ختام الزيارة شكر “بن فحاس” ضيفه ” العُمري ” على زيارته داعياً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال والفوز برضوانه .