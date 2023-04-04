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تلقوا تدريبًا نظريًا وعمليات في أنظمة الجوازات

مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية للضباط

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية للضباط
المواطن - فريق التحرير

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رعى مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية التاسع بمعهد الجوازات، من خريجي الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين (51) والبرنامج الأكاديمي (11)، للعام التدريبي 1443 – 1444هـ.

تدريبات نظرية وعملية

وتلقى الخريجون تدريبًا على المواد النظرية التخصصية في أعمال القطاع، وتدريبًا عمليًا على أنظمة الجوازات، وبرنامجًا تطبيقيًا في إدارات المديرية وإدارة جوازات منطقة الرياض وفروعها وإدارة متابعة الوافدين.

وأكّد الفريق اليحيى، للخريجين، أهمية استشعار المسؤولية الموكلة إليهم وتأدية واجباتهم ومهامهم لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وزائرين.

 

 

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