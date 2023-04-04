مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية للضباط لحظة إفطار الصائمين في المسجد الحرام اليوم 13 من رمضان المالكي يحقق أمنية الطفل بندر بقيادة الطائرة إغلاق طريق الأمير سلطان بجدة جزئيًا لتصريف مياه الأمطار 21 مبادرة لنادي تطوع الصحي نفذها 1133 متطوعًا خلال شهر الشيخ العيسى: فتاوى الشأن العام تخص ولي الأمر أو من ينيبه مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد التراث العمراني بمسجد العباسة في جازان مشهد يسر الناظرين في صحن الطواف قبيل الإفطار ترامب يطالب بتغيير مكان محاكمته توقع تقلبات جوية وهطول الأمطار خلال فصل الربيع
رعى مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية التاسع بمعهد الجوازات، من خريجي الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين (51) والبرنامج الأكاديمي (11)، للعام التدريبي 1443 – 1444هـ.
وتلقى الخريجون تدريبًا على المواد النظرية التخصصية في أعمال القطاع، وتدريبًا عمليًا على أنظمة الجوازات، وبرنامجًا تطبيقيًا في إدارات المديرية وإدارة جوازات منطقة الرياض وفروعها وإدارة متابعة الوافدين.
وأكّد الفريق اليحيى، للخريجين، أهمية استشعار المسؤولية الموكلة إليهم وتأدية واجباتهم ومهامهم لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وزائرين.