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خلال مغادرتهم عبر مطار الملك عبدالعزيز

مدير عام الجوازات يودع 75 إندونيسيًا بالورود بعد إجلائهم من السودان

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
مدير عام الجوازات يودع 75 إندونيسيًا بالورود بعد إجلائهم من السودان
المواطن - فريق التحرير

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ودع مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، 75 شخصًا من رعايا إندونيسيا بالورود، عبر مطار الملك عبدالعزيز بعد إجلائهم من السودان.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله – في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة ثم إلى بلادهم.

إجلاء آلاف الرعايا

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت أن المملكة تمكنت من إجلاء 5013 شخصًا ينتمون لـ 100 دولة من السودان منذ بداية العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله – في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

توفير كامل الاحتياجات

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5197 شخصًا (184 مواطنًا سعوديًا، ونحو 5013 شخصًا ينتمون لـ 100 جنسية).

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