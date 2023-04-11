مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، ضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: استشاري الأشعة التداخلية للتصوير العصبي. استشاري تدخل الجسم. مساعد طبيب الأسنان. فني رعاية مرضى. أخصائي تمريض. والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).