بريكس تحطم أرقام مجموعة السبع لأول مرة صور مذهلة لبقايا نجوم متفجرة البادل تنعش ليالي رمضان في عسير شركة أميانتيت العربية السعودية تربح 1.99 مليون ريال الهلال الأحمر يدشن أول جهاز إنعاش في مساجد الرياض مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف الشركة الوطنية للتعليم تربح 27.4 مليون ريال مشاهد لتدفق وجريان السيول غرب القصيم إنفاذ يقيم 11 مزادًا على 136 عقارًا بعدة مناطق زلزال جديد يضرب الحدود التركية السورية
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، ضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).