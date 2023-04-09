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تتمتع بالكثير من المناظر الخلابة

مدينة في أوروبا لا ترى السماء ومنازلها عبارة عن كهوف 

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
مدينة في أوروبا لا ترى السماء ومنازلها عبارة عن كهوف 
المواطن - فريق التحرير

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تعد مدينة سيتينيل واحدة من أغرب المدن في أوروبا ولا يوجد مثيل لها في العالم، فجميع منازلها مشيدة داخل صخرة بازلتية ضخمة قبل أن يزداد السكان، وينتشروا خارج هذه الصخرة، وهي تقع في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا.

ويمتزج بالبيوت جمال الطبيعة المدمجة في المعمار الحديث، ويمكن رؤية البيوت المشيدة تحت الصخور، فالشوارع غُطيت بالصخور بشكل كامل، حيث إنها لا ترى السماء.

مدينة في أوروبا لا ترى السماء ومنازلها عبارة عن كهوف 

منازل الكهوف

وتعرف منازلها بمنازل الكهوف؛ لأن المنزل بني في الصخر الطبيعي بالمدينة، حيث يمكن رؤية الصخرة نفسها من الخارج تستخدم كجدران داخلية تحتفظ بدرجة برودتها حتى في أشد أيام الصيف سخونة.

وتمتد سيتينيل على طول مجرى نهر ريو تريجو وتقع على بعد 157 كيلومترًا شمال مدينة قادس في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا.

وتتمتع المدينة بالكثير من المناظر الخلابة المتمثلة في التصميمات المعمارية التي شيدها السكان بين الممرات الجبلية وعلى الشريط الممتد على طول ساحل النهر.

معالم سياحية ساحرة

وتزخر المدينة بالمعالم السياحية البارزة والممرات الجبلية الساحرة، إلا أن أغلبية السائحين يتوافدون إليها للتمتع بمشاهدة البيوت التي تعانق الصخور من كل جانب، فضلاً عن انتشار المنحوتات الرومانية القديمة والجميلة والقلعة العربية عندما كانت المدينة تحت الحكم الإسلامي بجانب أيضًا أطلال أسينيبو.

ويفضل أهل المدينة بناء بيوتهم في أحضان الصخور، ليتمتعوا بدرجات الحرارة المنخفضة بطريقة طبيعية بدلاً من بناء بيوت حديثة، وتزويدها بوسائل التبريد أو التدفئة التقليدية المعروفة، ويعملون سنويًا على تجديد طلاء البيوت باللون الأبيض الذي يعكس أشعة الشمس بهدف المحافظة على درجة برودتها، حتي في أشد أيام السنة حرارة، كما يحافظ عليها دافئة في أيام الشتاء الباردة، كما أن بعض هذه البيوت له أسطح صخرية فوقها بساتين الزيتون.

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