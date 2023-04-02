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بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية

مذكرة تعاون بين ساين ووزارة الموارد البشرية

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
مذكرة تعاون بين ساين ووزارة الموارد البشرية
المواطن - فريق التحرير

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وقع الرئيس التنفيذي لشركة العلامة الفريدة “ساين” عمار بن عيد الردادي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية المجتمع عبدالله العسيري، مذكرة تعاون بين الطرفين بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتلبية احتياجات التنمية.

المسؤولية المجتمعية

وتسعى شركة العلامة الفريدة (ساين) من خلال الاتفاقية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال دعم القطاع غير الربحي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإيجاد آلية للتعاون والتنسيق المشترك، عبر مساهمة شركة العلامة الفريدة للوجبات السريعة (ساين)، في فرص التبرع عبر المنصة الوطنية للتبرع (تبرع) وذلك من خلال مشاركة ودعم العملاء؛ حيث سيكون التبرع من نسب المبيعات.

وأشار وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد إلى أهمية هذه الشراكات التي تقدم تجربة مميزة للمستفيدين وتسهم في تكامل العمل المشترك بين الجهات وتطوير منظومة العمل الاجتماعي ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات للوصول إلى أعلى مستويات التعاون مع كل الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فيما تفتخر ساين بكونها قادرة على المساهمة في خدمة المجتمع بكونها سباقة لنشر الخير.

أهداف إنسانية

ورحّب الرئيس التنفيذي لساين عمار بن عيد الردادي بتوقيع هذه الاتفاقية، معربًا عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة نظرًا لأهميتها في خدمة المجتمع وما تحققه من أهداف إنسانية سامية في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن ساين تولي اهتمامًا في المشاركة بالبرامج التي تساهم في خدمة المجتمع والوطن.

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