مذكرة تفاهم لتنظيم صرف الغلة الموقوفة على المساجد

وقّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان رئيس مجلس الهيئة العامة للأوقاف، مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية، والهيئة العامة للأوقاف.

وتهدف مذكرة التفاهم لإعداد آلية محددة وترتيبات مشتركة تنظم عملية صرف غلة الأوقاف الموقوفة على المساجد ومصليات الأعياد، وكذلك الأوقاف الموقوفة على أوجه البر ذات العلاقة.