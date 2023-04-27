مذيعة تتفاجأ على الهواء بعمها ضمن الرعايا الذين أجلتهم السعودية من السودان

تفاجأت مذيعة قناة سكاي نيوز الإنجليزية يسرا الباقر على الهواء مباشرة، خلال تغطيتها جهود المملكة في عمليات إجلاء مواطنيها وإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان، بوجود عمها ضمن الرعايا بقاعدة الملك فيصل البحرية في جدة.

https://twitter.com/AlArabiya_KSA/status/1651667224380207108

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، لحظات إنسانية مفاجئة، حيث كانت يسرا الباقر تباشر عملها وترصد جهود المملكة والخدمات الإنسانية المقدمة لرعايا الدول بمختلف جنسياتهم، وإذ بها تجد عمها بين هؤلاء الرعايا، فتترك عملها وتذهب إليه فورًا للاطمئنان على صحته.

أعلنت وزارة الخارجية مساء اليوم الخميس، وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى جدة، من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وقالت الخارجية: إن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التـي تبذلهـا المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، حيث وصل إلى مدينة جدة مساء اليوم الخميس 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.