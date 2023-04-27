مذيع فوكس نيوز المطرود يخرج عن صمته ويفجر مفاجآت صادمة

فجر المذيع الأمريكي المطرود “تاكر كارلسون”، من قناة فوكس نيوز الأمريكية، مفاجآت جديدة حول حقيقة موقفه من القناة، قائلًا: “عندما يقول الصادقون ما هو صحيح بهدوء ودون إحراج يصبحون أقوياء، وفي الوقت نفسه يتقلص الكذابون الذين يحاولون إسكاتهم ويصبحون ضعفاء”.

تصريحات تاكر كارلسون

وأردف تاكر كارلسون: “هذا هو القانون الحديد للكون الذي نعيش فيه الحقيقة تسود دائمًا”.

ووفقًا لتقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية، خرج تاكر كارلسون، مقدم البرامج الشهير في قناة فوكس نيوز الأمريكية، عن صمته وفجر مفاجآت صادمة بعد ساعات من واقعة طرده المفاجئة، والتي طالت السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام.

واتهم السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام بالتكتم على القضايا المهمة المتعلقة بمستقبل البلاد، مثل: الحرب والحريات المدنية وتوحش سلطة الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، والاهتمام بموضوعات لا معنى لها وغير ذات صلة بأحوال أمريكا داخليًّا وخارجيًّا.