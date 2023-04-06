مراد باتنا يُحرز الهدف الأول لـ الفتح

تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في أكبر جوامع نيودلهي ترامب: بايدن المسؤول الأول والأخير إسرائيل تفتح الملاجئ لقطات لـ جهود الأمن في تنظيم دخول المصلين المسجد النبوي الفتح يؤزم وضع الخليج في دوري روشن بثنائية أجهزة رقمية لطباعة أساور للزائر الصغير بالمسجد الحرام 24 ألف هزة أرضية تضرب تركيا خلال شهرين السعودية الثانية عالميًّا في الوعي بالذكاء الاصطناعي دفاع الاتحاد يتلقى نفس عدد الأهداف المسجلة في شباك برشلونة فشل الناتو في التوصل لموقف بشأن انضمام أوكرانيا للحلف
نجح المحترف المغربي مراد باتنا في إحراز الهدف الأول لنادي الفتح في شباك الخليج، وذلك في المباراة المقامة حاليًّا بين الفريقين في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽
د65' الهدف الأول لـ #الفتح عن طريق مراد باتنا
الفتح 1 × 0 الخليج#الفتح_الخليج | #SSC pic.twitter.com/yBWDzbi9Hv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 6, 2023
ونجح باتنا بمهارة فردية مميزة في مراوغة أحد لاعبي الخليج ليُسكن الكرة في شباك الخليج ببراعة في الدقيقة الـ66 من عمر المباراة.