مراد باتنا يُحرز الهدف الأول لـ الفتح

نجح المحترف المغربي مراد باتنا في إحراز الهدف الأول لنادي الفتح في شباك الخليج، وذلك في المباراة المقامة حاليًّا بين الفريقين في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽ د65' الهدف الأول لـ #الفتح عن طريق مراد باتنا

الفتح 1 × 0 الخليج#الفتح_الخليج | #SSC pic.twitter.com/yBWDzbi9Hv — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 6, 2023

ونجح باتنا بمهارة فردية مميزة في مراوغة أحد لاعبي الخليج ليُسكن الكرة في شباك الخليج ببراعة في الدقيقة الـ66 من عمر المباراة.