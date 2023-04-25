مرتكبو حوادث جنائية مختلفة في قبضة الأمن

أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الجرائم بعدد من المناطق في المملكة.

وقال الأمن العام عبر مقطع فيديو تحت عنوان في قبضة رجال الأمن: مواطن بالرياض قام بإتلاف جهاز رصد آلي، وجاري القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

نقل مخالفين

وفي نجران، تم القبض على مواطن قام بنقل 5 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

اصطياد كائن فطري

وفي الباحة، تم القبض على مواطنين مخالفين لنظام البيئة قاما باصطياد كائن فطري مهدد بالانقراض “نيص”، وبحوزتهما بندقية رش “شوزن”.

سلب مندوبي توصيل

وفي الرياض، تم القبض على مواطنين قاما بارتكاب حوادث جنائية، تمثلت في سلب مندوبي تطبيقات التوصيل تحت تهديد السلاح الأبيض.