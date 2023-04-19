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لن يكون مشاهدًا في العالم العربي

مرصد المجمعة : كسوف الشمس غدًا مدته 325 دقيقة

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
مرصد المجمعة : كسوف الشمس غدًا مدته 325 دقيقة
المواطن - فريق التحرير

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كشف مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير تفاصيل كسوف الشمس المتوقع غدًا الخميس 29 رمضان 1444هـ الموافق 20 أبريل 2023م والذي لن يكون مشاهدًا في الدول العربية.

وقال المرصد إن الكسوف سيبدأ عند الساعة 4.34 فجرًا ويصل ذروته عند الساعة 7.16 صباحًا وسينتهي عند الساعة 9.59 صباحًا. ولفت المرصد إلى أنه سيكون مشاهدًا في أجزاء من أستراليا وإندونيسيا وجنوب شرق آسيا والفلبين وبعض الجزر الهندية بينما لن يكون مشاهدًا في العالم العربي.

كسوف الشمس الهجين

وفي وقت سابق قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن الكسوف الذي سيحدث غدًا هو من النوع النادر ويسمى كسوف الشمس الهجين”، وسيشاهد جزئيًا فوق منطقة أكبر بكثير تغطي في جنوب شرق آسيا شرق جزر الهند وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى في غرب المحيط الهادئ.

القمر المنتج

وبين أن القمر سيمر أمام الشمس مُنتجًا سلسلة مختلطة على طول أجزاء مختلفة من مساره، ففي البداية سيكون كسوف الحلقي فوق المحيط الهندي ثم ينتقل إلى كسوف كلي أثناء تحركه فوق غرب أستراليا ثم سينتهي ككسوف حلقي فوق جنوب المحيط الهادئ، يُعرف هذا التسلسل بالكسوف “الهجين” وهو يحدث بسبب تقوس سطح الأرض وهو يحدث بضع مرات كل 100 سنة وخلال القرن الحادي والعشرين الحالي هناك سبعة منها فقط كان آخرها في 3 نوفمبر 2013.

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