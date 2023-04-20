مرصد المجمعة يستخدم جهاز أوبتيرون لرصد الهلال

يستعد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، وهو أشهر المراصد في المملكة، اليوم الخميس، لرصد هلال شهر شوال لعام 1444هـ.

جهاز أوبتيرون

ويقع المرصد الفلكي لجامعة المجمعة على طريق الملك خالد، ويستخدم المرصد جهاز أوبتيرون، وهو تلسكوب رقمي مقاس “6 إنشات” مهمته رصد الهلال نهارًا، إضافة لقدرته على تصوير الأجرام السماوية في نطاق المجموعة الشمسية، كما يستطيع تصوير النجوم اللامعة.

وتم اختيار مدينة حوطة سدير لرصد وترائي الأهلة من قبل فريق علمي متخصص من أساتذة الفلك بجامعة الملك سعود قديمًا، والذين أمضوا ما يقارب من 6 أشهر، حتى أجمعوا على تحديد موقع يقع جنوب غرب مدينة حوطة سدير كأفضل موقع للترائي، ومتابعة حركة الأجرام السماوية والمجموعات النجمية.

رؤية هلال رمضان

ومن المقرر أن تستطلع المحكمة العليا رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس، وذلك بعد دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.