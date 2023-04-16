مركز الفلك الدولي: العيد السبت

كشف مركز الفلك الدولي، أن رؤية هلال عيد الفطر يوم الخميس المقبل غير ممكنة بالعين المجردة والتلسكوب من أي مكان في العالم العربي والإسلامي.

وقال المركز في بيان صادر عنه إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس الموافق 20 إبريل الجاري، لكن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي.

رؤية صعبة

وأضاف أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالتلسكوب في غالبية دول العالم العربي والإسلامي، باستثناء أجزاء من غرب إفريقيا ابتداء من ليبيا، إلا أن الرؤية تبقى صعبة جدًا وتحتاج إلى تلسكوب دقيق وراصد محترف وظروف جوية استثنائية، واجتماع هذه العوامل قليل الحدوث.

ولفت “وبالتالي لا يتوقع أن يُرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي ما لم تتوفر الظروف سالفة الذكر، وعلى إثره فالأصل باعتماد رؤية الهلال شرطًا لبدء الشهر، لذلك سيكون عيد الفطر يوم السبت الموافق 22 إبريل.