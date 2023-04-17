مركز الفلك الدولي يُصدر بيانًا هامًا حول موعد عيد الفطر

أصدر مركز الفلك الدولي، بيانًا هامًا بشأن موعد عيد الفطر المبارك، بعد ما نشرت بعض وسائل الإعلام خبرًا مجتزءًا منسوبًا له يفيد إعلانه بأن العيد سيكون يوم السبت وليس الجمعة.

رؤية الهلال

ونوه مركز الفلك الدولي، بأنه ليس جهة إعلان، بل هو مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية، موضحًا أن المقال الأصلي قد احتوى على تفاصيل عديدة تبين ظروف رؤية الهلال في مختلف دول العالم. وبناءً عليها يمكن تحديد بداية الشهر من قبل الجهات المعنية.

وأشار المركز إلى أن المعايير المعتمدة لبدء الشهر في العالم الإسلامي متعددة، وقد تعتمد رؤية الهلال من أماكن غير محلية.

تعذر رؤية الهلال

وكان مركز الفلك الدولي، قد أوضح في بيانه الأول، أن رؤية الهلال يوم 20 أبريل 2023، غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من جميع قارة آسيا وأستراليا. في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة أفريقيا وأوروبا. وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين.

وأضاف أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس المقبل، وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل.

اختلاف الموعد

أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يومًا وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 أبريل.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان معهد الفلك الدولي أن رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس القادم غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، وأن عيد الفطر سيكون يوم السبت القادم الموافق 22 أبريل.

وتوقع الفلك الدولي اختلاف موعد عيد الفطر في الدول العربية والإسلامية.