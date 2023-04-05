مركز تنمية الحياة الفطرية ينفي صحة فيديو صيد أنثى وعل وصغيرها

علق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على فيديو صيد أنثى وعل وصغيرها، مؤكدًا أنه تم تصويره خارج المملكة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الذي يعرض فيه صيد أثنى وعل وصغيرها، تم تصويره خارج المملكة.

دعوة للمواطنين والمقيمين

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى عدم نشر وتداول هذه المواد؛ لأنها لا تعكس الصورة الإيجابية لما نلمسه من المواطنين والمقيمين من ارتفاع في الوعي البيئي وتعاونهم الإيجابي مع المركز في المحافظة على الحياة الفطرية وتعزيز استدامتها.