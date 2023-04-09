مركز جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

طبيب التخدير العام. جراحة تجميلية. طبيب كلى. جراح عام ، جراحة المخ والأعصاب. طبيب عام – رعاية أولية للأطفال. طبيب أطفال عام. أخصائي العناية المركزة للبالغين. كبار محلل الأعمال. طبيب عام ، علم الديماتولوجيا. منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين. جراح القلب – القلب والصدر العام. طبيب عام ، التخدير. أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي. استشاري مشارك – الجراحة العامة. أخصائي ممارسة الأسرة. طبيب عام ، الرعاية الأولية. مستشار مشارك. أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات. جراح عام. ممرضة سريرية متقدمة – عامة. محلل معلوماتية. كبير محللي أمن تكنولوجيا المعلومات. معالج الجهاز التنفسي المشارك. والمزيد …

طريقة التقديم: