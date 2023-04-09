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للعمل بفروع المركز في عدّة مدن

مركز جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
مركز جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. طبيب التخدير العام.
  2. جراحة تجميلية.
  3. طبيب كلى.
  4. جراح عام ، جراحة المخ والأعصاب.
  5. طبيب عام – رعاية أولية للأطفال.
  6. طبيب أطفال عام.
  7. أخصائي العناية المركزة للبالغين.
  8. كبار محلل الأعمال.
  9. طبيب عام ، علم الديماتولوجيا.
  10. منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين.
  11. جراح القلب – القلب والصدر العام.
  12. طبيب عام ، التخدير.
  13. أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.
  14. استشاري مشارك – الجراحة العامة.
  15. أخصائي ممارسة الأسرة.
  16. طبيب عام ، الرعاية الأولية.
  17. مستشار مشارك.
  18. أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات.
  19. جراح عام.
  20. ممرضة سريرية متقدمة – عامة.
  21. محلل معلوماتية.
  22. كبير محللي أمن تكنولوجيا المعلومات.
  23. معالج الجهاز التنفسي المشارك.
  24. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)
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