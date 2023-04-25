مروجا الإمفيتامين في الجوف بقبضة الأمن

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أعلنت دوريات الأمن بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف القبض على شخصين؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.
وتفصيلًا، قال الأمن العام عبر موقع تويتر: إن دوريات الأمن بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف قبضت على شخصين؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.
ولفت الأمن العام إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحفهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
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