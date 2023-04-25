مروجا الإمفيتامين في الجوف بقبضة الأمن

أعلنت دوريات الأمن بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف القبض على شخصين؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.

وتفصيلًا، قال الأمن العام عبر موقع تويتر: إن دوريات الأمن بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف قبضت على شخصين؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.

استكمال الإجراءات

ولفت الأمن العام إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحفهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994) أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.