مروجو الإمفيتامين الـ 4 في قبضة شرطة الدوادمي

قبضت دوريات الأمن بمحافظة الدوادمي على 4 أشخاص؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر.

الإمفيتامين المخدر

وقال الأمن العام عبر موقع تويتر: إن دوريات الأمن بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض قبضت على 4 أشخاص؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر.

تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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