مروجو الحشيش والإمفيتامين المخدر بعدة مناطق في قبضة الأمن رباعية لـ الريال ضد ألميريا الهلال يتفوق على أوراوا بهدف في الشوط الأول السعودية تجلي رضيعة سودانية عمرها 15 يومًا من الخرطوم طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا سالم الدوسري يمنح الهلال التقدم ضد أوراوا مكافحة المخدرات تضبط 13 مليون قرص إمفيتامين وكميات من الشبو الوليد بن طلال يصل ملعب الملك فهد لدعم الهلال محمد الشلهوب لـ كأس دوري أبطال آسيا: خلك معنا لا تروح سودانيون يرحبون بشرطة الاحتياطي المركزي بعد انتشارها في الخرطوم
أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الجرائم بعدد من المناطق في المملكة.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/JiboSuZQZ2
— الأمن العام (@security_gov) April 29, 2023
وبشأن التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن”، إنه تم ضبط 4 مواطنين بحوزتهم أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر وسلاح ناري.
كما ضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مقيمين من الجنسية اليمنية بحوزتهما مادة الإمفيتامين المخدر.
وفي خميس مشيط، تم إلقاء القبض على مواطن بحوزته مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وسلاح ناري.
كما تم إلقاء القبض على 4 متهمين مسلحين قاموا بمحاولة ترويج مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء وهواتف متنقلة وممنوعات وذخيرة، واتخذوا منزلهم المجهز بكاميرات مراقبة في حي شعبي بتبوك وكرًا لإخفائها.
وضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لحيازته مادة الإمفيتامين المخدر.
وألقت شرطة جازان القبض على مواطنين بحوزتهما نبات القات المخدر، كما ضبطت شرطة مكة المكرمة مخالفًا لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر.
وضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن، مواطنَا بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر.