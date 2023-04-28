مروجو الحشيش والإمفيتامين في تبوك بقبضة الأمن

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ألقت مكافحة المخدرات القبض على (3) مواطنين بمنطقة تبوك؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات حية.
🎥 #مكافحة_المخدرات تقبض على (3) أشخاص بمنطقة تبوك لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهم pic.twitter.com/Cdk1yocpjP
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) April 28, 2023
وذكرت مكافحة المخدرات، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.