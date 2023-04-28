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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

مروج الحشيش بالباحة في قبضة مكافحة المخدرات

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
مروج الحشيش بالباحة في قبضة مكافحة المخدرات
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة، لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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