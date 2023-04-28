مروج الحشيش بالباحة في قبضة مكافحة المخدرات

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة، لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.