مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك الدرة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك الدرة، وفق الضوابط والاشتراطات، وذلك يوم الخميس 11 مايو 2023، الساعة 11 صباحًا.
ونوهت هيئة الزكاة، عبر موقع تويتر، إلى أنه قد يتم استبعاد بعض البضائع والسيارات المعروضة على المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.
بحسب ما ذكرت الهيئة جاءت شروط المزاد على النحو التالي: