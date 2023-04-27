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قد يتم استبعاد بعض البضائع والسيارات قبل المزاد

مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك الدرة

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك الدرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك الدرة، وفق الضوابط والاشتراطات، وذلك يوم الخميس 11 مايو 2023، الساعة 11 صباحًا.

ونوهت هيئة الزكاة، عبر موقع تويتر، إلى أنه قد يتم استبعاد بعض البضائع والسيارات المعروضة على المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

شروط المزاد

بحسب ما ذكرت الهيئة جاءت شروط المزاد على النحو التالي:

  • دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسين ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
  • دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.
  • دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.
  • يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
  • تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.
  • يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال (3) أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و(10) أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.
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