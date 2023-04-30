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يستمر حتى انتهاء الكمية

مزاد علني لبيع 154 مركبة متنوعة غدًا

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
مزاد علني لبيع 154 مركبة متنوعة غدًا
المواطن - واس

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إقامتها مزاد علني يوم غدٍ بمستودع الوزارة الواقع خلف مبنى وزارة المالية بالرياض؛ لبيع 154 مركبة متنوعة من سيارات الرجيع، وفقًا لضوابط واشتراطات المزاد الذي يستمر حتى انتهاء الكمية.

شروط الدخول بالمزاد

وأوضحت الوزارة أن المزاد يبدأ في تمام الساعة السابعة صباحًا، منوّهة بمن يرغب في دخول المزاد الحضور في الزمان والمكان المحددين، على أن يلتزم من يرسى عليه المزاد بتقديم ضمان قدره (5%) من قيمة البيع، كما يجب عليه نقل المواد المباعة خلال (15) يومًا من تاريخ السداد، مؤكدة أنه في حال تجاوز هذه المدة لا تتحمل مسؤولية ما يحدث للأصناف والمنقولات المباعة من فقدان أو تلف، إلى جانب تحمل المشتري لعمولة البيع بواقع (2.5%)، بالإضافة إلى تحمّل جميع المصاريف المتعلقة بنقل الملكية.

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