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تقع بالقرب من طريق الأمير محمد بن سلمان

مزاد علني لبيع 58 أرضًا تجارية وسكنية بمواقع مميزة بالرياض

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
مزاد علني لبيع 58 أرضًا تجارية وسكنية بمواقع مميزة بالرياض
المواطن - واس

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن مزاد لمار الرياض العلني الإلكتروني لعرض 58 أرضاً تجارية سكنية بمدينة الرياض في كل من حي المونسية والقادسية، وذلك يوم الأربعاء 5 أبريل حتى 10 أبريل 2023م.

مواقع مميزة

ويعرض المزاد عدداً من الأراضي والبلكات السكنية والتجارية النوعية؛ حيث تتميز بموقعها الإستراتيجي وقربها من طريق الأمير محمد بن سلمان بمسافة 350م، وطريق الدائري الشمالي بمسافة 600م، وجامعة الأميرة نورة بمسافة 9.4كم، واستاد الملك فهد 7.7كلم، كما يبلغ إجمالي المساحات للعقارات المطروحة للبيع أكثر من 130 ألف متر مربع.

ودعا “إنفاذ” الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه بزيارة صفحة المزادات عبر الرابط: infath.sa/auctions .

مركز إنفاذ

ويُعدُّ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مركزاً حكوميّاً مستقلاً، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، إذْ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيّاً من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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