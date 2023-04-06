مسؤولة تشادية تُثني على جهود المملكة الإنسانية

ثمنت مديرة إدارة المنظمات غير الحكومية (أ.عائشة روزي) جهود “الندوة العالمية للشباب الإسلامي” في شتى المجالات الإنسانية واستمرارها في تقديم عطائها الذي امتد لأكثر من (30) سنة في جمهورية تشاد.

جهود المملكة الإنسانية

جاء ذلك في حفل الإفطار الذي أقامه مكتب الندوة في تشاد لعدد من النخب من القيادات الدينية والدعوية والعلمية تحت إشراف وزارة التخطيط والتعاون حيث حضرت السيدة عائشة ممثلة عن وزير التخطيط والتعاون الدولي وأفادت أن الندوة واحدة من أكبر الشركاء الأساسين في العمل الإنساني والخيري وأثنت على المملكة العربية السعودية وحكومتها الدؤوبة على البذل والعطاء.

شارك في الإفطار عدد كبير من الشخصيات القيادات والمسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات والجمعيات يتقدمهم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (د. محمد خاطر عيسى) ووزير اللامركزية والحكم المحلي وممثلين عن وزارة التخطيط وعدد من الوزراء ونائب رئيس البرلمان وعدد من أعضائه ومديري الجامعات الرئيسة ومسؤولين في وزارات الصحة والتعليم العالي والتخطيط والتعاون الدولي وغيرهم من أصدقاء وداعمي أنشطة مكتب الندوة العالمية في جمهورية تشاد.