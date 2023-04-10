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وسط حجم المسؤوليات الضخمة

مسؤولون يروون تجاربهم في التواصل الفوري مع ولي العهد

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
مسؤولون يروون تجاربهم في التواصل الفوري مع ولي العهد
المواطن - فريق التحرير

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روى عدد من المسؤولين تجاربهم في التواصل الفوري مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خاصة مع فتح قنوات فعالة وسريعة للتواصل بينهم من أجل الاسترشاد والاستعانة وسط حجم المسؤوليات الجسيمة والضخمة.

سهل الوصول والتواصل

وقال الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير خلال تصريحات إلى برنامج “حكاية وعد”: إنه تلقى اتصالًا من الديوان الملكي، حيث طُلب منه التوجه للقاء ولي العهد حيث استقبله سموه بحفاوة كعادته، ليبلغه بالتوجيه الملكي الخاص بتكليفه بتولي منصب نائب أمير منطقة عسير وأيضًا بإنشاء هيئة تطوير عسير، موجهًا إياه بأن تكون المنطقة من مصاف المناطق المشابهة عالميًّا.

وأشار الأمير تركي بن طلال إلى أن ولي العهد أكد له أنه سيكون سهل الوصول وسهل التواصل في كل وقت.

مواءمة بين الجهات

من جانبه، قال المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلق موائمة كبيرة بين الجهات الحكومية، مستشهدًا بوزارته وتعاونها مع الوزارات الأخرى وإنجازها الأمور خلال أيام، مؤكدًا أن ولي العهد ألغى الحواجز بين الجهات الحكومية.

وأضاف: “أذكر قبل 4 أشهر كان هناك موضوع يتعلق بالبطالة يؤرقني ولم أنم خلال الليل، وفي الصباح أرسلت رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان قلت له أريد اتحدث لسموك في موضوع عاجل ومهم”.

ولفت: “خلال إحضار المعلومات النقاط مع زملائي وفي أقل من نصف ساعة وجدت اتصالًا من ولي العهد، وبدأت أشرح له الموضوع وبدون مبالغة لم يقاطعني خلال شرح الموضوع ورد علي بالقول (أتفق معك 100%)، وبعد طلبي باجتماع معه، وجه بالاتفاق على مقابلة يوم غد لبحث الأمر”.

وأكد الراجحي أن سهولة التواصل مع ولي العهد قائد الرؤية واتخاذ القرارات السريعة بدون تعطيل، يدفع الفرد لكي يتصارع من أجل العمل والإنجاز.

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