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البحث عن عملة احتياطية أخرى بات ضرورة

مسؤول في الهند يصف الدولار بأنه أكبر إرهاب مالي

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
مسؤول في الهند يصف الدولار بأنه أكبر إرهاب مالي
المواطن - فريق التحرير

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انتقد عدي كوتاك، أغنى مصرفي في آسيا والرئيس التنفيذي لبنك كوتاك ماهيندرا، أحد أكبر بنوك الهند، عملة الدولار، ووصف العملة الأمريكية بأنها أكبر إرهاب مالي في العالم.

وقال كوتاك خلال حدث محلي في نيودلهي، أعتقد بصدق أن أكبر إرهاب مالي في العالم هو الدولار الأمريكي جميع أموالنا في الحسابات المصرفية ويمكن لأي شخص في الولايات المتحدة أن يقول إنه لن يكون بمقدورك سحب أموالك من صباح الغد.

البحث عن عملة احتياطية بديلة

وشدد كوتاك على أن العالم الآن يبحث بشدة عن عملة احتياطية بديلة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان بالنسبة للهند لجعل الروبية مثل هذه العملة الاحتياطية.

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وتابع قائلا: لا أعتقد أن أوروبا تستطيع صنع عملتها الاحتياطية لأنها جمعية للدول الأوروبية ولا أعتقد أن بريطانيا أو اليابان ستكون لديهما الشجاعة لاتخاذ هذا الموقف، على الرغم من أن الجنيه البريطاني والين كليهما عملات حرة.

واستطرد: أعتقد أن الصين لديها مشكلة ثقة خطيرة مع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم.

شوط طويل

وأشار رئيس البنك إلى أنه من أجل إنشاء عملة احتياط عالمية، يجب على الهند أن تقطع شوطًا طويلًا وأن تبني مؤسسات قوية، كما يجب أن تخلق هيكلا لا يعتمد على أهواء أي شخص ويجب أن تكون الآليات موثوقة.

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