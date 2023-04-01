مساعدات رمضان تتحول لكابوس بباكستان

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قتل 11 شخصًا في تدافع أثناء توزيع مساعدات غذائية في مدينة كراتشي جنوب باكستان، أمس الجمعة، وفقًا لمسؤول في قطاع الصحة.
ويعد هذا الحادث واحدًا من عدة حوادث مماثلة وقعت في الأسابيع القليلة الماضية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأفادت الشرطة، بأن القتلى من بينهم 5 نساء و3 أطفال، كما تم نقل 5 إلى المستشفى بعد الواقعة التي حدثت في موقع لتوزيع المساعدات تديره منظمة خيرية.
ويتجمع آلاف الباكستانيين في مراكز لتوزيع الطحين (الدقيق) المنتشرة في جميع أنحاء البلاد والتي أنشأتها الحكومة ضمن جهودها للتخفيف من وطأة التضخم الذي تجاوز 30% وهو أعلى مستوى له منذ 50 عامًا.
وقتل 5 على الأقل وأصيب العديد في الأسابيع القليلة الماضية في مراكز لتوزيع الطحين في أقاليم أخرى في باكستان.