مستشرق هولندي يكشف سبب عشقه للإبل وحياة البدو في السعودية

كشف المستشرق والدبلوماسي الهولندي مارسل كوربرشوك، تاريخ رحلته العملية بعد التخرج، وسبب رغبته في القدوم إلى المملكة.

بدأت حياتي مندوب توصيل..

المستشرق والدبلوماسي الهولندي الدكتور "مارسل كوربرشوك" يروي تاريخ رحلته العملية بعد التخرج، والصدفة التي أدخلته العمل الدبلوماسي#مارسل_كوربرشوك_في_ليوان_المديفر

⠀@almodifer pic.twitter.com/OSyN04EyRr — الليوان (@almodifershow) April 4, 2023

عمل مندوب توصيل

وقال كوربرشوك خلال لقائه ببرنامج الليوان على قناة روتانا خليجية: أنهيت دراستي وأنهيت دراسة الماجستير عام 1973، وبدأت العمل مندوب توصيل لتوصيل الوجبات بشكل مؤقت، إلى أن تلقيت اتصالًا من وزارة الخارجية ببلادي عبر أستاذي في الجامعة بشأن حاجة الوزارة إلى شخص يتحدث اللغة العربية ويفهم العقلية والثقافة العربية، وذلك بالتزامن مع أزمة البترول التي حدثت بعد القرار العربي بحظر النفط عن الولايات المتحدة والدول الداعمة لإسرائيل.

وأشار إلى أنهم عرضوا عليه العمل، لكنه اشترط عليهم أن يكون أول تعيينه في مصر فوعدوا بالمحاولة وبعد عامين وصل إلى القاهرة، وكانت لديه همة للعمل العلمي والبحث، وتأليف كتب عن الأدب العربي، حيث درس الأديب المصري يوسف إدريس، وتفرغ لذلك في المدة من عام 1975م حتى عام 1979م، ثم انتقل بعد عام 1979م للعمل في دمشق لمدة عامين، ثم انتقل للعمل في مجلس الأمن الدولي.

اشتاق إلى العالم العربي

استطرد: قدمت بعد ذلك إلى المملكة عام 1986م حيث اشتقت إلى العالم العربي وحياة البادية وكان لدي شغف للتعرف على البدو وتربية الإبل ومكثت بالمملكة حتى عام 1990م إلى أن حصلت على إذن من الحكومة الهولندية للعمل الميداني في بلادي وعملت رئيسًا للقسم السياسي في البعثة الهولندية لدى الناتو، مضيفًا أنه عمل سفيرًا لبلاده بعدة دول.