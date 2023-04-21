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قدم لهم الرعاية الصحية اللازمة

مستشفى المسجد النبوي تستقبل قرابة 10 آلاف زائر خلال رمضان

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
مستشفى المسجد النبوي تستقبل قرابة 10 آلاف زائر خلال رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدير الرعاية الطبية في مستشفى المسجد النبوي، الدكتور عمر مرغلاني، أن المستشفى استقبل خلال شهر رمضان قرابة الـ 10 آلاف زائر ومعتمر وقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة.

خدمة المعتمرين

وقال مرغلاني، خلال لقائه مع “برنامج 120” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن الخطة التشغيلية للمستشفى منذ إنشائه كانت لخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

كما أشاد مدير الرعاية الطبية بالكادر الصحي والإداري بالمستشفى؛ لسرعة تعاملهم مع الحالات الحرجة.

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