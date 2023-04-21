مستشفى المسجد النبوي تستقبل قرابة 10 آلاف زائر خلال رمضان

أكد مدير الرعاية الطبية في مستشفى المسجد النبوي، الدكتور عمر مرغلاني، أن المستشفى استقبل خلال شهر رمضان قرابة الـ 10 آلاف زائر ومعتمر وقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة.

فيديو | مدير الرعاية الطبية في مستشفى المسجد النبوي د. عمر مرغلاني: استقبلنا خلال شهر رمضان قرابة الـ 10 آلاف زائر قدمنا لهم الرعاية الصحية اللازمة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/df0uKugDpG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2023

خدمة المعتمرين

وقال مرغلاني، خلال لقائه مع “برنامج 120” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن الخطة التشغيلية للمستشفى منذ إنشائه كانت لخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

كما أشاد مدير الرعاية الطبية بالكادر الصحي والإداري بالمستشفى؛ لسرعة تعاملهم مع الحالات الحرجة.