زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة جزيرة شيشيجيما اليابانية مستشفى المسجد النبوي تستقبل قرابة 10 آلاف زائر خلال رمضان المشروبات الغازية بعد تناول الوجبات تزيد التلبك المعوي برنامج مميز وفعاليات عديدة في العاصمة المقدسة اقتحام يقتل 10 أشخاص من عائلة واحدة في جنوب إفريقيا أسعار النفط تواصل التراجع اليوم الجمعة الغيبوبة الجماعية تعود مع أول أيام عيد الفطر الطائف تعانق فرحة العيد بالرقصات والفنون الشعبية تكوين ركامي ممطر شمال القصيم يتحرّك شمالًا فرحة رجال أمن عقب انتهاء مهمتهم بنجاح في خدمة ضيوف الرحمن
أكد مدير الرعاية الطبية في مستشفى المسجد النبوي، الدكتور عمر مرغلاني، أن المستشفى استقبل خلال شهر رمضان قرابة الـ 10 آلاف زائر ومعتمر وقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة.
فيديو | مدير الرعاية الطبية في مستشفى المسجد النبوي د. عمر مرغلاني: استقبلنا خلال شهر رمضان قرابة الـ 10 آلاف زائر قدمنا لهم الرعاية الصحية اللازمة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/df0uKugDpG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2023
وقال مرغلاني، خلال لقائه مع “برنامج 120” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن الخطة التشغيلية للمستشفى منذ إنشائه كانت لخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.
كما أشاد مدير الرعاية الطبية بالكادر الصحي والإداري بالمستشفى؛ لسرعة تعاملهم مع الحالات الحرجة.