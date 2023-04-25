مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف للمواطنين فقط رسالة للفاشونستات وأصحاب الأوتفيت: ارحمونا المملكة دولة كبرى تهتم بمواطنيها أينما كانوا تركي بن سعود يحتفل بزواج نجله أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم إنقاذ شخص احتجز في سيل داخل مركبة وتطبيق الأنظمة بحق قائدها ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 210 ريالات لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان هدوء في الخرطوم مع بدء هدنة بوساطة أمريكية سعودية زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
أعلن مستشفى قوى الأمن عن فتح باب التوظيف الموسمي (للجنسين) لموسم الحج لعام 1444هـ، واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، للعمل بمكة المكرمة وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضح المستشفى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/07هـ الموافق 2023/04/27م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).