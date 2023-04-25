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للعمل في مكة المكرمة خلال موسم الحج

مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف للمواطنين فقط

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف للمواطنين فقط
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى قوى الأمن عن فتح باب التوظيف الموسمي (للجنسين) لموسم الحج لعام 1444هـ، واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، للعمل بمكة المكرمة وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  طبيب استشاري أسنان أطفال.
  •  طبيب استشاري علاج جذور الأسنان.
  •  طبيب استشاري مخ وأعصاب.
  •  طبيب استشاري طوارئ.
  •  طبيب استشاري أمراض قلب.
  •  طبيب استشاري جراحة عامة.
  •  طبيب استشاري جراحة المسالك البولية.
  •  طبيب استشاري طب وجراحة العيون.
  •  طبيب استشاري جراحة الأنف و الأذن والحنجرة.
  •  طبيب استشاري أشعة تشخيصية.
  •  طبيب نائب أول / طبيب نائب طوارئ.
  •  طبيب نائب أول / طبيب نائب أمراض جلدية.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب تخدير.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب العناية المركزة.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب باطنة.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب أمراض قلب.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب مخ وأعصاب.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب أشعة تشخيصية.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب جراحة عامة.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب طب وجراحة العيون.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب جراحة عظام.
  •  طبيب نائب أول لطبيب نائب جراحة المسالك البولية.
  •  طبيب مقيم طوارئ.
  •  طبيب مقيم باطنة.
  •  أخصائي خدمات طبية طارئة.
  •  فني طوارئ.
  •  أخصائي علاج تنفسي.
  •  أخصائي تخدير.
  •  صيدلي.
  •  أخصائية علاج طبيعي.
  •  أخصائي أشعة.
  •  أخصائي صحة عامة.
  •  أخصائي وبائيات.
  •  أخصائي فني تمريض (تجيير).
  •  أخصائي فني تقنية قلب.
  •  فني اتصالات.
  •  فني تقنية معلومات.
  •  صيدلي (إدارة الإمداد والتموين).
  •  رجل سلامة.
  •  سائق.
  •  أخصائي إدارة صحية.

طريقة التقديم:

أوضح المستشفى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/07هـ الموافق 2023/04/27م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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