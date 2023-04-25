Icon

لافروف يرد على وفد إسرائيل المنسحب من مجلس الأمن Icon خطر بيولوجي يهدد السودان Icon الإطاحة بأفغاني نقل وروج الحشيش في القصيم Icon حي العيد يبرز ثقافة وعادات مجتمع الرياض Icon معلومات هامة عليك معرفتها قبل بناء منزل أو شرائه بالاقتراض Icon توقعات طقس الرياض: أمطار وأتربة وشبه انعدام الرؤية Icon أول تعليق لترامب عقب إعلان ترشح بايدن Icon نقل عمر البشير ونائبه للمستشفى العسكري بالخرطوم Icon خبأ القات في مركبته بجازان فسقط في قبضة الأمن Icon سفينة عسكرية تصل إلى ميناء جدة على متنها 278 هنديًّا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للعمل في مكة المكرمة خلال موسم الحج

مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف للمواطنين فقط

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف للمواطنين فقط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى قوى الأمن عن فتح باب التوظيف الموسمي (للجنسين) لموسم الحج لعام 1444هـ، واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، للعمل بمكة المكرمة وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  طبيب استشاري أسنان أطفال.
  •  طبيب استشاري علاج جذور الأسنان.
  •  طبيب استشاري مخ وأعصاب.
  •  طبيب استشاري طوارئ.
  •  طبيب استشاري أمراض قلب.
  •  طبيب استشاري جراحة عامة.
  •  طبيب استشاري جراحة المسالك البولية.
  •  طبيب استشاري طب وجراحة العيون.
  •  طبيب استشاري جراحة الأنف و الأذن والحنجرة.
  •  طبيب استشاري أشعة تشخيصية.
  •  طبيب نائب أول / طبيب نائب طوارئ.
  •  طبيب نائب أول / طبيب نائب أمراض جلدية.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب تخدير.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب العناية المركزة.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب باطنة.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب أمراض قلب.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب مخ وأعصاب.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب أشعة تشخيصية.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب جراحة عامة.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب طب وجراحة العيون.
  •  طبيب نائب أول طبيب نائب جراحة عظام.
  •  طبيب نائب أول لطبيب نائب جراحة المسالك البولية.
  •  طبيب مقيم طوارئ.
  •  طبيب مقيم باطنة.
  •  أخصائي خدمات طبية طارئة.
  •  فني طوارئ.
  •  أخصائي علاج تنفسي.
  •  أخصائي تخدير.
  •  صيدلي.
  •  أخصائية علاج طبيعي.
  •  أخصائي أشعة.
  •  أخصائي صحة عامة.
  •  أخصائي وبائيات.
  •  أخصائي فني تمريض (تجيير).
  •  أخصائي فني تقنية قلب.
  •  فني اتصالات.
  •  فني تقنية معلومات.
  •  صيدلي (إدارة الإمداد والتموين).
  •  رجل سلامة.
  •  سائق.
  •  أخصائي إدارة صحية.

طريقة التقديم:

أوضح المستشفى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/07هـ الموافق 2023/04/27م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • علي غالب احمد طميحي

    انا ارغب في توظيفي لديكم
    وبصراحة اريد ان اخدم بلادي و الحرمين وهذا لا شرف لنا كوننا مواطنين واعتز واتشرف في خدمة بلادي بلاد الحرمين
    ولكم جزيل الشكر وخالص التقدير

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة في مطارات جدة

وظائف
صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو 23
مشاهير

صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو...

مشاهير
الإطاحة بمقيم سطا على منزل وسرق 36 ألف ريال
السعودية اليوم

الإطاحة بمقيم سطا على منزل وسرق 36...

السعودية اليوم
الحراك السعودي أحدث ضجيجاً كثيفاً في المنطقة والعالم
السعودية اليوم

الحراك السعودي أحدث ضجيجاً كثيفاً في المنطقة...

السعودية اليوم
أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج
السعودية اليوم

أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج

السعودية اليوم
تناول 15 فنجانًا من القهوة يوميًا لا يضر!
السعودية اليوم

تناول 15 فنجانًا من القهوة يوميًا لا...

السعودية اليوم
حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب ضد البرازيل
الرياضة

حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب...

الرياضة
4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون على جائزة عطر الكلام الكبرى
السعودية اليوم

4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون...

السعودية اليوم