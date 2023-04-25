مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف للمواطنين فقط

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أعلن مستشفى قوى الأمن عن فتح باب التوظيف الموسمي (للجنسين) لموسم الحج لعام 1444هـ، واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، للعمل بمكة المكرمة وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضح المستشفى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/07هـ الموافق 2023/04/27م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
علي غالب احمد طميحي
انا ارغب في توظيفي لديكم
وبصراحة اريد ان اخدم بلادي و الحرمين وهذا لا شرف لنا كوننا مواطنين واعتز واتشرف في خدمة بلادي بلاد الحرمين
ولكم جزيل الشكر وخالص التقدير