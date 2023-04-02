مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف للجنسين

أعلن مستشفى قوى الأمن عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) في مختلف مناطق المملكة (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، جازان، نجران، جدة، الطائف، عسير).

واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.