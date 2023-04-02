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مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف للجنسين

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى قوى الأمن عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) في مختلف مناطق المملكة (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، جازان، نجران، جدة، الطائف، عسير).

واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- ​​​​​​برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة:
– طبيب استشاري طب طوارئ.
– طبيب استشاري طب عناية مركزة أطفال.
– طبيب استشاري أمراض نساء وولادة.
– طبيب استشاري أشعة تشخيصية.
– طبيب نائب أول نائب طب طوارئ.
– طبيب نائب أول نائب في الطب النفسي.
– طبيب نائب أول نائب في جراحة التجميل.
– طبيب مقيم طب طوارئ.
– صيدلي.
– صيدلي أول إكلينيكي / صيدلي إكلينيكي.
– صيدلي (محاليل وريدية).
– أخصائي أشعة.
– أخصائي تقنية قلب.
– أخصائي فني تجبير.
– مساعد طبيب أسنان.
– أخصائي بصريات.
– أخصائي سمعيات.
– أخصائي أشعة – موجات فوق صوتية (قسم النساء والولادة).
– أخصائي نفسي إكلينيكي.
– أخصائي جودة.
– أخصائي فني تعقيم.
– أخصائي تمريض.
– مساعد مدير إدارة شئون التمريض.
– مشرف تمريض.
– رئيس تمريض.
– مساعد رئيس تمريض.
– ممرض تدريب سريري.

2- وظائف العيادات الشاملة التخصصية:

– طبيب نائب – نساء (الباحة، جازان، نجران، جدة، الطائف، المدينة المنورة، عسير).
– طبيب نائب – أطفال (الباحة، الطائف).
– طبيب نائب – أسرة ومجتمع (الباحة، نجران، المدينة المنورة).
– طبيب نائب – أسنان معالجة جذور (جدة).
– طبيب نائب – نفسية (مكة المكرمة).
– طبيب نائب – جلدية (مكة المكرمة، عسير).
– طبيب نائب – أنف وأذن وحنجرة (جازان، مكة المكرمة).

التفاصيل:

1- برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة:
اضغط هنا
2- وظائف العيادات الشاملة التخصصية:
اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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