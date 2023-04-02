مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف للجنسين

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أعلن مستشفى قوى الأمن عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) في مختلف مناطق المملكة (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، جازان، نجران، جدة، الطائف، عسير).
واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة:
– طبيب استشاري طب طوارئ.
– طبيب استشاري طب عناية مركزة أطفال.
– طبيب استشاري أمراض نساء وولادة.
– طبيب استشاري أشعة تشخيصية.
– طبيب نائب أول نائب طب طوارئ.
– طبيب نائب أول نائب في الطب النفسي.
– طبيب نائب أول نائب في جراحة التجميل.
– طبيب مقيم طب طوارئ.
– صيدلي.
– صيدلي أول إكلينيكي / صيدلي إكلينيكي.
– صيدلي (محاليل وريدية).
– أخصائي أشعة.
– أخصائي تقنية قلب.
– أخصائي فني تجبير.
– مساعد طبيب أسنان.
– أخصائي بصريات.
– أخصائي سمعيات.
– أخصائي أشعة – موجات فوق صوتية (قسم النساء والولادة).
– أخصائي نفسي إكلينيكي.
– أخصائي جودة.
– أخصائي فني تعقيم.
– أخصائي تمريض.
– مساعد مدير إدارة شئون التمريض.
– مشرف تمريض.
– رئيس تمريض.
– مساعد رئيس تمريض.
– ممرض تدريب سريري.
2- وظائف العيادات الشاملة التخصصية:
– طبيب نائب – نساء (الباحة، جازان، نجران، جدة، الطائف، المدينة المنورة، عسير).
– طبيب نائب – أطفال (الباحة، الطائف).
– طبيب نائب – أسرة ومجتمع (الباحة، نجران، المدينة المنورة).
– طبيب نائب – أسنان معالجة جذور (جدة).
– طبيب نائب – نفسية (مكة المكرمة).
– طبيب نائب – جلدية (مكة المكرمة، عسير).
– طبيب نائب – أنف وأذن وحنجرة (جازان، مكة المكرمة).
التفاصيل:
1- برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة:
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2- وظائف العيادات الشاملة التخصصية:
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موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا