مستغلو الرواسب في المدينة والرياض في قبضة الأمن

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (30) مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (34) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (11) مقيماً من الجنسية البنجلاديشية، و(8) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(5) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسيتين الهندية والأفغانية و(4) مواطنين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.