مستفيدة جود الإسكان تعبر عن فرحتها: كأني نمت على غيمة

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عبرت أم عبدالله إحدى المستفيدات ببرنامج “جود الإسكان” عن سعادتها الشديدة، بعد استلام بيتها الجديد.
كأني أمسكت بمفتاح من ذهب ونمت على غيمة.. وصف رائع من أم عبد الله بفرحتها باستلام بيتها الجديد#اكتتاب_جود #رمضان_يجمعنا#MBC1 @joodeskan @HomudAlfayez pic.twitter.com/QdE3BknGdM
— MBC1 (@mbc1) March 24, 2023
ووصفت أم عبدالله لحظة إمساكها بمفتاح بيتها الجديد قائلة في برنامج “جود مع حمود” “كأني أمسكت بمفتاح من ذهب وتوي استقريت كأني نمت على غيمة”، مضيفة “نفسيتي ارتاحت مرة”.
وكانت منصة حملة اكتتاب “جود الإسكان” الخيرية، أعلنت أمس السبت، أن تبرعات الحملة تجاوزت 902 مليون ريال حتى الآن.
وتبرعت الشركة الوطنية للإسكان بـ 100 مليون ريال لحملة اكتتاب “جود الإسكان”، وتبرعت مؤسسة عبد القادر المهيدب لخدمة المجتمع بـ 30 مليون ريال فيما تبرع بنك “البلاد” بـ 10 ملايين ريال.
ودشنت الحملة أعمالها برعاياتٍ نوعية وشراكاتٍ فاعلة من القطاعين العام والخاص، تمثلت في الهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، ومجموعة stc، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وشركة خزام العقارية، وسمو القابضة، وقناة العربية، وقناة الإخبارية، وشاشة mbc والعربية للإعلانات.
وجاءت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري امتدادًا للنموذج المبتكر الذي تنتهجه منصة جود الإسكان لتوفير المساكن للأسر شديدة الحاجة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية، عبر ابتكار الحلول والمبادرات النوعية لحث المجتمع على العطاء وتقديم يد العون للأسر الأشد حاجة للدعم السكني، في مبادرةٍ طموحة جاءت هي الأضخم في تاريخ قطاع الإسكان الخيري.