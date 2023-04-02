Icon

السجن سنة لمن امتهن التسول أو أدار متسولين Icon تشيلسي يُعلن إقالة جراهام بوتر Icon الشيخ السديس يعلن نجاح خطة رئاسة الحرمين في العشر الأوائل من رمضان Icon وظائف شاغرة بشركة غازكو في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في تطوير للخدمات التعليمية Icon مدفع رمضان يعيد لزوار جدة ذاكرة إعلان دخول الشهر الفضيل Icon مستفيدة جود الإسكان تعبر عن فرحتها: كأني نمت على غيمة Icon تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون Icon شرطة جدة تسترد 620 ألف ريال وتضبط 3 أشخاص إثر انتحالهم الصفة Icon نائبة وزير السياحة: ولي العهد رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد استلام منزلها الجديد

مستفيدة جود الإسكان تعبر عن فرحتها: كأني نمت على غيمة

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
مستفيدة جود الإسكان تعبر عن فرحتها: كأني نمت على غيمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عبرت أم عبدالله إحدى المستفيدات ببرنامج “جود الإسكان” عن سعادتها الشديدة، بعد استلام بيتها الجديد.

ووصفت أم عبدالله لحظة إمساكها بمفتاح بيتها الجديد قائلة في برنامج “جود مع حمود” “كأني أمسكت بمفتاح من ذهب وتوي استقريت كأني نمت على غيمة”، مضيفة “نفسيتي ارتاحت مرة”.

تبرعات جود الإسكان

وكانت منصة حملة اكتتاب “جود الإسكان” الخيرية، أعلنت أمس السبت، أن تبرعات الحملة تجاوزت 902 مليون ريال حتى الآن.

وتبرعت الشركة الوطنية للإسكان بـ 100 مليون ريال لحملة اكتتاب “جود الإسكان”، وتبرعت مؤسسة عبد القادر المهيدب لخدمة المجتمع بـ 30 مليون ريال فيما تبرع بنك “البلاد” بـ 10 ملايين ريال.

رعايات نوعية

ودشنت الحملة أعمالها برعاياتٍ نوعية وشراكاتٍ فاعلة من القطاعين العام والخاص، تمثلت في الهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، ومجموعة stc، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وشركة خزام العقارية، وسمو القابضة، وقناة العربية، وقناة الإخبارية، وشاشة mbc والعربية للإعلانات.

وجاءت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري امتدادًا للنموذج المبتكر الذي تنتهجه منصة جود الإسكان لتوفير المساكن للأسر شديدة الحاجة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية، عبر ابتكار الحلول والمبادرات النوعية لحث المجتمع على العطاء وتقديم يد العون للأسر الأشد حاجة للدعم السكني، في مبادرةٍ طموحة جاءت هي الأضخم في تاريخ قطاع الإسكان الخيري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7 إصابات
العالم

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7...

العالم
ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25 ألفًا من محبيه
مشاهير

ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25...

مشاهير
أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن
الرياضة

أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن

الرياضة
رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن
الرياضة

رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن

الرياضة
بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان
الرياضة

بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان

الرياضة
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين
حصاد اليوم

وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين

حصاد اليوم