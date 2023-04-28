مسجد الحزيمي نواة الهوية المعمارية النجدية يعود لأكثر من قرن

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يعد مسجد الحزيمي التاريخي بمحافظة الأفلاج، النواة الرئيسة في مكونات العمران وبناء الهوية المعمارية النجدية.
#من_الشاشة | يعود تاريخ بنائه لأكثر من 100 عام؛ مسجد "الحزيمي" التاريخي بمحافظة الأفلاج، أحد المساجد التي شملها مشروع سمو ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية. #ولي_العهد_يجدد_مساجد_تاريخية
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— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) April 28, 2023
ونشر الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بموقع “تويتر”، تقريرًا مصورًا عن مسجد الحزيمي التاريخي بالمحافظة.
ووفقًا للتقرير، يعد الحزيمي أحد المساجد التي شملها مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.
وبين التقرير أن المسجد سيتم تطويره على الطراز النجدي، مشيرًا إلى أن تاريخ بناء المسجد يعود لأكثر من 100 عام.
يمثل المسجد طرازًا فريدًا في فن العمارة ويتميز بقدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار.
من جهته، تحدث المهندس المعماري إبراهيم الشايع عن الخلوة وهي عبارة عن عنصر معماري يقوم على فكرة استغلال مساحة المسجد الموجودة تحت سطح الأرض، والتي تم ابتكارها في عمارة المسجد بحثًا عن درجة حرارة معتدلة.
وأضاف الشايع أن للخلوة مدخلين ومخارج للتهوية موجودة في السرحة لخلق تيار هوائي معتدل.
يشار إلى أن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد يحتفظ بأبرز التقنيات التقليدية في العمارة.