مسك الخيرية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

أعلنت (مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – مسك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: محرر الكتابة العربية. مبرمج لعبة – إنتاج مانغا. مدير البرامج – المشاركة المجتمعية. أخصائي قانوني. مدير البرامج – المشاركة الدولية. مدير معارض. مدير المشروع – علم البيانات والتحليلات. مصمم جرافيك. ضابط أول إدارة الأداء. مدير المشروع – المجتمعات. مدير مشروع أول – ريادة الأعمال طريقة التقديم: أوضحت المؤسسة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).