مسلح يقتل 5 من جيرانه في أمريكا لسبب غريب

قالت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية إن شخصًا قتل 5 من جيرانه، بعدما دخلوا معه في جدال بسبب قيامه بالتدرب على إطلاق سلاح آلي في المنطقة السكنية، ما سبب لهم إزعاجًا مستمرًا.

وجميع الضحايا أصولهم من دولة هندوراس، وبينهم طفل لا يتعدى عمره 8 أعوام، وقد وقع الحادث في كليفلاند شمال مدينة هيوستن، مساء الجمعة، حسب ما أكدت شرطة الولاية.

نجاة طفلين

وقال غريغ كايبرز، قائد شرطة المنطقة إن أفراد الأمن عثروا على سيدتين من بين القتلى وقد تمددت جثتيهما فوق طفلين نجيا من الهجوم.

وبحسب BBC، قال كايبرز: في رأيي كانتا تحاولان حماية الطفلين، وإبقاءهما على قيد الحياة، مضيفًا أن كل الضحايا تلقوا طلقات الرصاص في العنق أو الرأس، ما يجعل الأمر أشبه بأسلوب الإعدام رميًا بالرصاص.

وتقول الشرطة إن المشتبه به، يعتقد أنه مكسيكي الأصل، يدعى فرانشيسكو أوروبيز، ويبلغ 38 عامًا، ولا يزال هاربًا بينما تجري عمليات البحث عنه، وحذرت الشرطة من أن المتهم مسلح، في الغالب.

5 اتهامات بالقتل

ووجهت السلطات للمتهم 5 اتهامات بالقتل، وتستخدم الشرطة الكلاب المدربة للبحث عن المشتبه به الفار، والذي يعتقد أن لجأ إلى الغابة القريبة.

وأكدت الشرطة أنها تلقت بلاغًا قبيل نصف ساعة من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، عن وجود مضايقة من أحد الجيران، ويعتقد المحققون أن أحد الجيران طلب من المشتبه به، الذي كان تحت تأثير الخمر، أن يتوقف عن إطلاق النار، لأن طفلهم الرضيع لم يكن يستطيع النوم.

وحسب كايبرز فإن المشتبه به رد سأطلق النار وأفعل ما أريد في ساحتي الأمامية، وبعد انصراف الجار، قام المشتبه به بشحن سلاحه بالرصاص، وتوجه إلى منزل جيرانه، وعند الباب بدأ بإطلاق النار.

وكان هناك 10 أشخاص في المنزل عند ذلك الوقت، وتم إعلان وفاة جميع البالغين في الموقع، بينما توفي طفل يبلغ 8 سنوات في المستشفى.