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سيقود الفريق خلفًا لجارسيا

مسيرة دينكو تُطمئن النصراويين

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٧ مساءً
مسيرة دينكو تُطمئن النصراويين
المواطن - فريق التحرير

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يستعد مدرب فئة الشباب بنادي النصر، الكرواتي دينكو إيليتشيتش، لبدء مهمته رسميًا مع الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب المُقال رودي جارسيا.

إقالة رودي جارسيا

وقررت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مساء اليوم الخميس، إنهاء العلاقة التعاقدية رسميًا مع رودي جارسيا، وثمنت له كافة الجهود التي بذلها مع الفريق؛ وتمنت له التوفيق، وكلفت دينكو بقيادة الفريق.

رودي جارسيا
جارسيا – المصدر @AlNassrFC

مسيرة مميزة لدينكو

ويُعد دينكو من الأسماء المعروفة في كرواتيا على صعيد تدريب وتطوير الناشئين، حيث سبق وقاد منتخب تحت 19 عامًا خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، وتولى تدريب منتخب كرواتيا تحت 18 عامًا وتحت 20 عامًا.

وتولى المدرب الكرواتي صاحب الـ49 عامًا، تدريب فريق دينامو زغرب تحت 19 عامًا، وشغل منصب مدير أكاديمية نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني في عام 2017.

دينكو
المدرب الكرواتي

وخاض دينكو تجارب قصيرة مع أندية كبرى، حيث درب يزاد الإيراني موسم 2014\ 2015، وقاد نوفيجراد الكرواتي من 2015 وحتى 2017، ودرب روديش الكرواتي مرتين في عامي 2018 و2020، وكوستاسيا الكرواتي في 2021.

وأدار المدرب الكرواتي 116 مباراة في مسيرته التدريبية، نجح في تحقيق الفوز 45 مرة، وخسر 40 مرة، وتعادل 31 مرة، وسجلت فرقه 143 هدفًا، واهتزت شباكها 126 مرة، ولم يُحقق أي بطولة على مستوى فرق الدرجة الأولى.

ويعمل المدرب الكرواتي في النصر منذ صيف عام 2022، وحقق فريق تحت 19 سنة نتائج مميزة تحت قيادته، حيث دربه في 30 مباراة، فاز 21 مرة، وتعادل 5 مرات وخسر 4 لقاءات فقط.

دينكو ايليتشيتش
المدرب الكرواتي – المصدر @AlNassrFC
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