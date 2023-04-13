مسيرة وأرقام مدرب النصر المؤقت قبل مواجهة الهلال

يستعد الكرواتي دينكو مدرب الفئات السنية في نادي النصر لتولي تدريب الفريق الكروي الأول في أصفر الرياض، وذلك خلفًا للمدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي تمت إقالته في الساعات القليلة الماضية.

ويُشرف دينكو على الفئات السنية في أصفر الرياض منذ صيف عام 2022، كما سبق له تدريب منتخب كرواتيا تحت 19 عامًا، وتحت 20 سنة.

كما سبق له العمل في نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني في قطاعات الناشئين.

مسيرته مع النصر

وخلال 30 مباراة مع فريق النصر تحت 19 عامًا نجح دينكو في الفوز في 21 لقاء وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مرات، كما ساهم دينكو في تطوير أداء المهاجمين فهد الزبيدي ومشاري النمر حيث سجل الأول 21 هدفًا والثاني 18 هدفًا، ومن الممكن الاستعانة بهما لحل الأزمة الهجومية في الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان جارسيا تولى تدريب الفريق الكروي الأول في النصر في يونيو من عام 2022، وتمت إقالته في إبريل من عام 2023.

وسيواجه أصفر الرياض جاره الهلال في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

ويسعى النصر للفوز على الهلال من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا، مع تعثر نادي الاتحاد عند مواجهة الشباب في الجولة الـ24 من دوري المحترفين.