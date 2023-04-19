مشاعر المعتمرين تقشعر لها الأبدان: الحمد لله على رؤية الكعبة المشرفة

وصف عدد من المعتمرين وضيوف الرحمن، مشاعرهم لحظة رؤية الكعبة المشرفة، مشيدين بالخدمات المقدمة والتنظيم.

🎥 تقرير مرئي | مشاعر المعتمرين تنبع من الوجدان تشكر ربًا منّ عليها برؤية الكعبة المشرفة.#يسر_وطمأنينة#من_الوصول_إلى_الحصول pic.twitter.com/5DN9sQpuDV — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 18, 2023

وقالت إحدى المعتمرات خلال مقطع فيديو نشرته رئاسة شؤون الحرمين: أول ما شفت الكعبة اتمنيت إني أكون مت ودخلت الجنة، مضيفة: ربي يتقبل والحمد لله على الساعة الطيبة المبروكة إن وصلنا لهنا.

وأضاف معتمر آخر: الحلم أصبح حقيقة، كنا نشاهد التلفزيون، والحمد لله اتحقق على أرض الواقع، مردفًا: تنظيم محكم من طرف السلطات السعودية على هذه الأعداد المهولة، الحمد لله الأمور كلها سلسة الطواف، السعي، كل شيء.

تأهب لليلة ختم القرآن

من جانب آخر، ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلمة تحفيزية للعاملين يدعوهم للاستعداد التام لليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، عبر الشبكة اللاسلكية.

مواصلة الجهود

وحث كافة الإدارات على مواصلة الجهود الميدانية المتميزة وتكثيفها لخدمة المصلين والمعتمرين والزائرين، في هذه الليلة المباركة وتقديم أرقى الخدمات لهم، وتسهيل أداء نسكهم وعباداتهم وتذليل العقبات لهم.

نجاح خطط التفويج

وأشاد الدكتور السديس بما يشهده المسجد الحرام من تضافر للجهود والإمكانات، وانسيابية حركة الحشود التي يشهدها بيت الله الحرام، ونجاح خطط التفويج تزامنًا مع الأعداد المليونية للمعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم في أول أيام الشهر الفضيل، رافعًا الشكر لولاة الأمر، على ما يبذلونه من جهود وخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.