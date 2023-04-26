مشاعر سيدة عربية فور وصولها للمملكة ضمن عملية الإجلاء من السودان

عبرت سيدة عربية، عن سعادتها بوصولها أرض المملكة، وذلك فور أن وطئت قدماها أرض السعودية ضمن عملية الإجلاء من السودان.

فيديو | "أنا جاية عالسعودية.. هنيا لي يا هنيا لي" مشاعر سيدة عربية فور أن وطأت قدميها أرض المملكة العربية السعودية ضمن عملية الإجلاء من السودان #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/WiRhcxoG2S — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

دعوات للمملكة

وقالت السيدة في تصريحات لقناة “الإخبارية” وهي تجهش بالبكاء فرحًا بالقدوم للمملكة “كنت أدعو أن أذهب للعمرة لكن لم أستطع لمرض زوجي وها أنا الآن في المملكة”، موجهة حديثها للقوات الأمنية بالقول “يحميلكم بلادكم كلها.. أنتم أهل الكرم والجود”.

وأضافت “لالي لالي يا سعودية لالي في العالي.. أنا جاية على السعودية.. هنيا لي يا هنيا لي”.

أكبر عملية إجلاء

وكانت قاعدة الملك فيصل البحرية قد استقبلت صباح اليوم الأربعاء 13 مواطنًا سعوديًا و1674 شخصًا من جنسيات أخرى، في أكبر عملية إجلاء رعايا منذ بدئها، حيث جرى نقل المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى المملكة، وتوفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.