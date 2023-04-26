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وسط بكاء وفرحة ودعوات للسعودية

مشاعر سيدة عربية فور وصولها للمملكة ضمن عملية الإجلاء من السودان

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
مشاعر سيدة عربية فور وصولها للمملكة ضمن عملية الإجلاء من السودان
المواطن - فريق التحرير

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عبرت سيدة عربية، عن سعادتها بوصولها أرض المملكة، وذلك فور أن وطئت قدماها أرض السعودية ضمن عملية الإجلاء من السودان.

دعوات للمملكة

وقالت السيدة في تصريحات لقناة “الإخبارية” وهي تجهش بالبكاء فرحًا بالقدوم للمملكة “كنت أدعو أن أذهب للعمرة لكن لم أستطع لمرض زوجي وها أنا الآن في المملكة”، موجهة حديثها للقوات الأمنية بالقول “يحميلكم بلادكم كلها.. أنتم أهل الكرم والجود”.

وأضافت “لالي لالي يا سعودية لالي في العالي.. أنا جاية على السعودية.. هنيا لي يا هنيا لي”.

أكبر عملية إجلاء

وكانت قاعدة الملك فيصل البحرية قد استقبلت صباح اليوم الأربعاء 13 مواطنًا سعوديًا و1674 شخصًا من جنسيات أخرى، في أكبر عملية إجلاء رعايا منذ بدئها، حيث جرى نقل المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى المملكة، وتوفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

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